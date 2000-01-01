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YouTube 20.02 20:20   MIGnews.com

Ле Пен: Асад верный выбор перед угрозой со стороны ISIS

Сирийский лидер Башар Асад является единственным выбором перед угрозой со стороны боевиков террористической организации Исламское Государство, известной как ISIS. Об этом заявила кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.

Во время пресс-конференции в Бейруте она заявила:

"В условиях, когда нельзя допустить захвата власти ISIS, нет другой альтернативы, кроме Асада. Сирийский лидер внушает доверие и является предпочтительным выбором для Франции".
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