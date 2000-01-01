20.02 20:20 MIGnews.com

Ле Пен: Асад верный выбор перед угрозой со стороны ISIS

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Сирийский лидер Башар Асад является единственным выбором перед угрозой со стороны боевиков террористической организации Исламское Государство, известной как ISIS. Об этом заявила кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен.Во время пресс-конференции в Бейруте она заявила:"В условиях, когда нельзя допустить захвата власти ISIS, нет другой альтернативы, кроме Асада. Сирийский лидер внушает доверие и является предпочтительным выбором для Франции".