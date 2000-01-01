20.02 19:05 MIGnews.com

В Турции начался суд по делу о покушении на Эрдогана

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В понедельник, 20 февраля, начался судебный процесс над группой из 44 участников попытки покушения на президента Турции Тайипа Эрдогана. Суд проходит в городе Мугла. Об этом сообщает агентство Anadolu.По делу обвиняется 47 человек, сторонников исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Трое из были объявлены в розыск. Первым в списке обвиняемых указан сам Гюлен, который в настоящее время проживает в США.Напомним, что летом прошлого года в Турции была предпринята попытка государственного переворота. СМИ сообщали, что мятежники атаковали гостиницу в Мармарисе, где отдыхал турецкий лидер.Мятежные военные совершили нападение через несколько минут после того, как Эрдоган покинул отель. В ходе предотвращения попытки покушения погибли два сотрудника полиции.