20.02 18:41 MIGnews.com

Нетаниягу посетил синагогу еврейской общины Сингапура

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил синагогу "Маген Авот" еврейской общины Сингапура. Его встречали дети членов общины, которые пели "Эвейну шалом алейхем". Затем все участники мероприятия прочли молитву за благополучие государства Израиль.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:"Я привез вам приветствия из Иерусалима, вечной столицы, от имени народа-близнеца. Я чувствую, что Израиль и Сингапур – нации-близнецы, и имею честь и привилегию быть первым премьер-министром Израиля, прибывшим с официальным визитом в Сингапур. Я прибыл в ответ на визит премьер-министра Ли, первый официальный визит главы правительства Сингапура в Израиль. Между нами установлены прочные отношения, и они постоянно укрепляются.Если вы посмотрите на Израиль и Сингапур, раньше смотреть там особо было не на что, но теперь есть, на что посмотреть, и не случайно между нашими странами установились уникальные отношения, поскольку обе они стремятся делать больше, вносить весомый вклад. Израиль - страна инноваций. Обе наших страны - центры предпринимательства. Мы обладаем врожденным талантом и мощным стимулом добиваться успеха.Мировые державы смотрят на Израиль и на Сингапур сегодня и видят огромные экономические возможности. Огромные. И одной из причин этого является наш необузданный дух, который мы используем. Этот дух укоренялся в нашем народе в течение очень долгого времени. Еврейский народ передавал из поколения в поколение ценность обучения, так развивались исследовательский дух и способность создавать новые вещи.Поэтому для меня большая честь быть здесь, и я хочу задать вам простой вопрос: кто из вас был в Израиле? Ни одной поднятой руки? Вы все бывали в Израиле? Так, у меня есть к вам одна просьба. Я настаиваю на ответном визите в этом году. В этом году в Иерусалиме. Я с нетерпением жду встречи с Вами там".