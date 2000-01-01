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Нетаниягу посетил синагогу еврейской общины Сингапура 20.02 18:41   MIGnews.com

Нетаниягу посетил синагогу еврейской общины Сингапура

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу посетил синагогу "Маген Авот" еврейской общины Сингапура. Его встречали дети членов общины, которые пели "Эвейну шалом алейхем". Затем все участники мероприятия прочли молитву за благополучие государства Израиль.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:

"Я привез вам приветствия из Иерусалима, вечной столицы, от имени народа-близнеца. Я чувствую, что Израиль и Сингапур – нации-близнецы, и имею честь и привилегию быть первым премьер-министром Израиля, прибывшим с официальным визитом в Сингапур. Я прибыл в ответ на визит премьер-министра Ли, первый официальный визит главы правительства Сингапура в Израиль. Между нами установлены прочные отношения, и они постоянно укрепляются.

Если вы посмотрите на Израиль и Сингапур, раньше смотреть там особо было не на что, но теперь есть, на что посмотреть, и не случайно между нашими странами установились уникальные отношения, поскольку обе они стремятся делать больше, вносить весомый вклад. Израиль - страна инноваций. Обе наших страны - центры предпринимательства. Мы обладаем врожденным талантом и мощным стимулом добиваться успеха.

Мировые державы смотрят на Израиль и на Сингапур сегодня и видят огромные экономические возможности. Огромные. И одной из причин этого является наш необузданный дух, который мы используем. Этот дух укоренялся в нашем народе в течение очень долгого времени. Еврейский народ передавал из поколения в поколение ценность обучения, так развивались исследовательский дух и способность создавать новые вещи.

Поэтому для меня большая честь быть здесь, и я хочу задать вам простой вопрос: кто из вас был в Израиле? Ни одной поднятой руки? Вы все бывали в Израиле? Так, у меня есть к вам одна просьба. Я настаиваю на ответном визите в этом году. В этом году в Иерусалиме. Я с нетерпением жду встречи с Вами там".
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