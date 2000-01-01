20.02 18:24 MIGnews.com

Развозов подает иск в БАГАЦ против государства

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Депутат Кнессета Константин Развозов ("Еш Атид"), совместно с правозащитным движением "За достойное будущее" подает иск в Высший суд справедливости с целью защитить права пожилых русскоязычных репатриантов, стоящих в очереди на получение социального жилья.Константин Развозов считает недопустимой ситуацию, при которой пожилые репатрианты, имеющие право на государственное жильё, вынуждены ждать своей очереди десятилетиями и тратить от 70% до 80% своих доходов на съем квартиры."Государство дискриминирует пожилых людей сразу по нескольким аспектам. Им приходится выживать за чертой бедности.Пособие на съем жилья в размере 800 шекелей, предоставляемое Министерством строительства, не сопоставимо с реальной стоимостью аренды квартиры.Представите себе, каково это выплачивать около 3000 шекелей за съем квартиры при среднем доходе около 4 тысяч? Как пожилой человек должен выживать на оставшиеся деньги?На тех, кому, государство предоставило социальное жилье, оно тратит в среднем по 2400 шекелей в месяц.Отсюда следует, что у государства есть явный интерес не предоставлять квартиры пожилым очередникам, так как, пока они ждут своей очереди, они обходятся гораздо дешевле"- заявляет Константин Развозов.В своем иске парламентарий намерен потребовать от правительства действовать в соответствии с рекомендациями Комиссии по делам пенсионеров-репатриантов, которые были представлены еще год назад. Тогда Комиссия рекомендовала повысить пособие на съем жилья для пенсионеров, получающих пособие по прожиточному минимуму и увеличить его в среднем на сумму от 900 до 1200 шекелей в месяц.Так же иск касается ситуации, при которой очередники Министерства абсорбции ожидают своей очереди в три, а иногда и в четыре раза дольше, нежели стоящие на очереди Министерства строительства. Причиной этому служит неравномерное распределение жилищных ресурсов между двумя очередями: 70% социальных квартир предназначены для Министерства строительства, тогда как лишь 30% предназначены для ожидающих в очереди Министерства абсорбции. Это является и причиной того, что в очереди на социальное жильё от Министерства строительства стоят сейчас лишь 3000 очередников, тогда как в очереди от Министерства абсорбции значатся около 27 тысяч.По словам Александра Бермана президента движения "За достойное будущее": "То, что десятки тысяч семей пожилых репатриантов из года в год кочуют по чужим квартирам и вынуждены основную часть своего пособия по старости отдавать за аренду съемного жилья, является самым наболевшим вопросом, который необходимо решить в первую очередь, чтобы обеспечить достойные условия жизни пожилым выходцам из бывшего СССР".