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flickr 20.02 17:58   MIGnews.com

Швеция получила объяснения от президента США

Президент США Дональд Трамп объяснил свое высказывание о проблемах в Швеции из-за беженцев. В своем микроблоге в Twitter, он написал, что его слова основывались на сюжете телеканала Fox News.

"Мое заявление относительно того, что происходит в Швеции, было основано на передаче Fox News, в которой затрагивалась тема иммигрантов и Швеции", — написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, в свою очередь, также заявил, что глава государства говорил о росте преступности из-за беженцев в целом, а не каком-то конкретном инциденте. Об этом пишет агентство Reuters.

Напомним, что в субботу, 18 февраля, Трамп выступил на политическом митинге во Флориде, в связи с упоминанием о необходимости держать США в безопасности, он сказал: "Вы посмотрите на то, что происходит в Германии! Вы посмотрите на то, что происходило прошлой ночью в Швеции".

"Швеция. Кто бы в это поверил? Швеция. У них возникают проблемы, о которых они никогда не могли подумать", - продолжил Трамп.
Однако он не уточнил, о чем шла речь, в результате чего многие шведы были озадачены.
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