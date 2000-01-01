20.02 17:42 MIGnews.com

Беннет: государство ПА приведет к кризису беженцев в Израиле

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Вновь выражая свою яростную позицию к концепции "двух государств", министр образования Нафтали Беннет заявил, что создание палестинского государства приведет к потоку палестинских беженцев, многие из которых, по его словам, будут пытаться проникнуть на территорию государства Израиль.Выступая на ежегодном саммите Конференции президентов ведущих американских еврейских организаций, который прошел в Иерусалиме, Беннет отметил:"Если мы создадим палестинское государство в Иудее и Самарии, то с другой стороны это откроет ворота, через которые туда войдет поток беженцев".Министр образования также добавил: "Тот, кто думает, что миллионы беженцев, которые прибудут в Иудею и Самарию там и останутся, глубоко заблуждается. Те, кто прибудет в Шхем и Рамаллу вскоре будут перенаправлены в Тель-Авив и Хайфу".