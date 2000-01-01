20.02 16:59 MIGnews.com

Глава МИД Ирана советует Израилю не попасть в неприятности

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Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф предупредил, что Израиль должен уважать ядерное соглашение, а не пытаться возобновить санкции в отношении Ирана. Он также заявил, что его страна не будет провоцировать кого-либо или подстрекать на военный конфликт, но в то же время Иран будет защищать себя.Ссылаясь на недавнее предложение Израиля и Саудовской Аравии возобновить санкции против Ирана после проведенных ракетных испытаний, Глава МИД Ирана назвал это "нарушением международного права". При этом он предупредил:"Я советую им не только уважать международное право, но и быть довольно благоразумным, чтобы не попасть в серьезные неприятности".