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YouTube 20.02 16:59   MIGnews.com

Глава МИД Ирана советует Израилю не попасть в неприятности

Министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф предупредил, что Израиль должен уважать ядерное соглашение, а не пытаться возобновить санкции в отношении Ирана. Он также заявил, что его страна не будет провоцировать кого-либо или подстрекать на военный конфликт, но в то же время Иран будет защищать себя.

Ссылаясь на недавнее предложение Израиля и Саудовской Аравии возобновить санкции против Ирана после проведенных ракетных испытаний, Глава МИД Ирана назвал это "нарушением международного права". При этом он предупредил:

"Я советую им не только уважать международное право, но и быть довольно благоразумным, чтобы не попасть в серьезные неприятности".
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