20.02 16:45 MIGnews.com

Джеймс Мэттис: мы не собираемся захватывать иракскую нефть

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр обороны Джеймс Мэттис заявил, что Штаты не намерены захватить иранскую нефть. Таким образом, глава Пентагона "дистанцировался" от заявлений американского лидера Дональда Трампа. Ранее президент США отметил, что американской армии следовало бы взять под контроль над месторождениями нефти в Ираке.По словам Трампа это поможет в финансировании борьбы с ISIS и одновременно лишит экстремистов одного из основных источников финансирования террористов."Я думаю, все кто здесь находится, и все в Штатах в целом всегда платили за газ и нефть, и я уверен, что мы продолжим это делать и в будущем. Наше присутствие в Ираке не для того, чтобы захватить чью-либо нефть", - подчеркнул министр обороны.Отметим, что Джеймс Мэттис прибыл в Ирак в понедельник, 20 февраля, с необъявленным визитом для обсуждения борьбы с террористической организацией "Исламское Государство".Также Пентагон рассчитывает ускорить ход операции против ISIS в Ираке и Сирии.