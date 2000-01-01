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YouTube 20.02 17:10   MIGnews.com

Лапид: самое важное для меня – безопасность нашей страны

Лидер партии "Еш Атид" Яир Лапид принял участие в ежегодной Президентской конференции, которая прошла сегодня в Иерусалиме при участии глав мировых еврейских организаций и общин. В ходе обсуждения проблем, стоящих на повестке дня, Яиру Лапиду был задан ряд вопросов, в том числе, о состоявшейся на прошлой неделе встрече премьер-министра Израиля с президентом США, о возможности создания двух государств и об односторонней аннексии территорий.

"В Израиле есть меньшинство, которое желает жить в одном государстве с палестинцами, и большинство, которое предпочитает жить без палестинцев. Для меня самое важное – безопасность нашей страны, а наше бездействие приведет к тому, что еврейский и демократический характер государства будет утрачен. Если бы я был приглашен на встречу с президентом США Трампом, то попросил бы поспособствовать созыву региональной конференции с участием представителей ведущих стран Ближнего Востока. Целью такого регионального сотрудничества является "расставание" с палестинцами", - ответил Яир Лапид.

Лидер партии "Еш Атид" также отметил, что в данный момент, благодаря новой, произраильски настроенной американской администрации, у нас есть редкая возможность четко выстроить нашу политику.

"Палестинцы уже несколько лет придерживаются стратегии "ничегонеделания" и усиления международного давления на Израиль. С избранием Трампа на пост президента США эта стратегия потерпела фиаско. Теперь у нас есть возможность начать переговоры с позиции силы, которой у нас не было многие годы. Мне бы не хотелось видеть, как наше правительство упускает эту возможность из-за своих внутренних разборок. В итоге американская администрация лидо потеряет к нам интерес, либо потребует четкой политической программы", - отметил Яир Лапид.

Лидер партии "Еш Атид" также ясно заявил, что он против односторонних шагов, касающихся как размежевания, так и аннексии территорий.

"Любой односторонний шаг неэффективен. Этот вопрос должен быть частью регионального договора. Во время размежевания мы сделали все, что от нас требовали: освободили поселения, оставили палестинцам даже 3000 теплиц, чтобы те смогли улучшить свое экономическое положение, но они вместо этого построили тренировочную базу для Исламского Джихада и выпустили по нашим мирным гражданам более 15 тысяч ракет", - прокомментировал свое заявление Яир Лапид.
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