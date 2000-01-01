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Сирия будет воевать на стороне “Хизбаллы” против Израиля 20.02 15:02   MIGnews.com

Сирия будет воевать на стороне “Хизбаллы” против Израиля

Кувейтская газета Al-Rai, близкая к правящим кругам Сирии и к “Хизбалле” публикует материал о том, что в следующей войне с Израилем Сирия будет стоять плечом к плечу с “Хизбаллой”.

Газета ссылается на слова высокопоставленного сирийского сановника.

На вопрос о том, как Сирия отреагирует на столкновение между Израилем и “Хизбаллой”, сановник ответил: “Хизбалла” и Сирия окажутся партнерами в любой будущей войне против иранских прокси, потому что у Ливана и Сирии - общая судьба”.
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