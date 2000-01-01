20.02 15:02 MIGnews.com

Сирия будет воевать на стороне “Хизбаллы” против Израиля

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Кувейтская газета Al-Rai, близкая к правящим кругам Сирии и к “Хизбалле” публикует материал о том, что в следующей войне с Израилем Сирия будет стоять плечом к плечу с “Хизбаллой”.Газета ссылается на слова высокопоставленного сирийского сановника.На вопрос о том, как Сирия отреагирует на столкновение между Израилем и “Хизбаллой”, сановник ответил: “Хизбалла” и Сирия окажутся партнерами в любой будущей войне против иранских прокси, потому что у Ливана и Сирии - общая судьба”.