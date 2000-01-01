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Новый скандал: Турецкие имамы шпионили в Германии 20.02 14:33   MIGnews.com

Новый скандал: Турецкие имамы шпионили в Германии

В отношениях между Германией и Турцией разразился новый кризис.

По приказу германской прокуратуры были обысканы дома четырех турецких имамов землях Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд.

Имамы работают в официальной турецкой исламской ассоциации Ditib и получают зарплату от турецкого правительства. В рамках ассоциации на территории Германии действуют 900 мечетей.

Имамов обвиняют в том, что они шпионили за сторонниками Фетхуллаха Гюллена. Рейды последовали за возросшим количеством жалоб на угрозы в отношении турецких диссидентов.

Удар по был нанесен в тот момент, когда премьер-министр Турции Бинали Йылдырым прибыл на мюнхенскую конференцию по безопасности. Йылдырым пытался обосновать перед собравшимися необходимость расширения полномочий президента Эрдогана.

Пресс-представитель канцлера Ангелы Меркель заявила: "Мы не хотим, чтобы внутренние турецкие конфликты переносились к нам в Германию".

По данным прокуратуры земли Северный Рейн-Вестфалия, 13 имамов отправили своим вышестоящим начальникам в Анкару доклады о 33 турках и 11 организациях.

Представительница прокуратуры в Карлсруэ заявила: “Мы расследуем неведомое, мы вступили на неизвестную территорию”.

Генеральный секретарь Ditib Бекир Альбога заявил в интервью Rheinische Post: “Письменные инструкции турецкого религиозного президентства не были адресованы Ditib, но некоторые имамы им ошибочно последовали”.

Эксперты германского министерства внутренних дел также предупреждают, что члены нескольких десятков турецких консульств в Германии, скорее всего, являются членами военной разведки MIT. Проблема, однако, заключается в том, что германское ведомство по защите конституции сотрудничает с MIT в борьбе против Исламского Государства.
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