20.02 14:28 MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Сингапура

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В президентском дворце Истана состоялась конфиденциальная встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, по окончании которой лидеры двух стран сделали заявления для прессы.Премьер-министр Нетаниягу:"Спасибо за очень тёплый прием. Я впервые в Сингапуре. Я последовал Вашему примеру - Вы тоже впервые посетили Израиль с историческим визитом. Прилетев сюда, я был глубоко взволнован и впечатлён. Независимо от того, сколько тебе известно об успехах Сингапура, то, что ты видишь своими глазами, потрясает, демонстрирует силу народа, силу идей, силу возможностей реализации способностей и потенциала.Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за тёплый прием, оказанный мне, моей супруге и нашей делегации. Я считаю, что Израиль и Сингапур близки по духу. Будучи малыми нациями, мы превратились в мировые державы во многих областях, и я считаю, что наше сотрудничество в различных сферах делает нас ещё более успешными. У нас есть совместный научно-исследовательский фонд, который уже финансирует 150 совместных проектов израильских и сингапурских компаний, и я думаю, что возможности огромны.Мы живем в технологическую эпоху, где будущее принадлежит новаторам. Израиль и Сингапур - нации инноваций. Вместе мы сможем достичь большего процветания, дать больше надежды нашим народам, сделать лучше их жизнь и, я надеюсь, жизнь в нашем ближневосточном регионе. Мы ценим разнообразие наших обществ, их плюрализм, и у нас есть чему друг у друга поучиться.Я хотел бы побывать на одном из ваших жилищных объектов, поскольку это тот вопрос, который вам удалось решить. Мы хотим учиться у вас этому, как и многому другому. Должен сказать, что между нами налажена очень продуктивная и важная система отношений, что вносит свой вклад в безопасность и процветание наших народов в будущем.Я благодарю Вас за эту возможность и надеюсь, что Вы и президент ещё много раз посетите Израиль, а израильтяне посетят Сингапур. Мы восхищаемся вами и ценим наши отношения".Фотограф Хаим Цах, GPOФотограф Хаим Цах, GPOФотограф Хаим Цах, GPO