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Фотограф Хаим Цах, GPO. 20.02 14:28   MIGnews.com

Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Сингапура

В президентском дворце Истана состоялась конфиденциальная встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном, по окончании которой лидеры двух стран сделали заявления для прессы.

Премьер-министр Нетаниягу:

"Спасибо за очень тёплый прием. Я впервые в Сингапуре. Я последовал Вашему примеру - Вы тоже впервые посетили Израиль с историческим визитом. Прилетев сюда, я был глубоко взволнован и впечатлён. Независимо от того, сколько тебе известно об успехах Сингапура, то, что ты видишь своими глазами, потрясает, демонстрирует силу народа, силу идей, силу возможностей реализации способностей и потенциала.

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за тёплый прием, оказанный мне, моей супруге и нашей делегации. Я считаю, что Израиль и Сингапур близки по духу. Будучи малыми нациями, мы превратились в мировые державы во многих областях, и я считаю, что наше сотрудничество в различных сферах делает нас ещё более успешными. У нас есть совместный научно-исследовательский фонд, который уже финансирует 150 совместных проектов израильских и сингапурских компаний, и я думаю, что возможности огромны.

Мы живем в технологическую эпоху, где будущее принадлежит новаторам. Израиль и Сингапур - нации инноваций. Вместе мы сможем достичь большего процветания, дать больше надежды нашим народам, сделать лучше их жизнь и, я надеюсь, жизнь в нашем ближневосточном регионе. Мы ценим разнообразие наших обществ, их плюрализм, и у нас есть чему друг у друга поучиться.

Я хотел бы побывать на одном из ваших жилищных объектов, поскольку это тот вопрос, который вам удалось решить. Мы хотим учиться у вас этому, как и многому другому. Должен сказать, что между нами налажена очень продуктивная и важная система отношений, что вносит свой вклад в безопасность и процветание наших народов в будущем.

Я благодарю Вас за эту возможность и надеюсь, что Вы и президент ещё много раз посетите Израиль, а израильтяне посетят Сингапур. Мы восхищаемся вами и ценим наши отношения".

Фотограф Хаим Цах, GPO

Фотограф Хаим Цах, GPO
Фотограф Хаим Цах, GPO

Фотограф Хаим Цах, GPO
Фотограф Хаим Цах, GPO

Фотограф Хаим Цах, GPO
Фотограф Хаим Цах, GPO
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