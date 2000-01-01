20.02 13:48 MIGnews.com

Герцог: "Мировые лидеры не верят Нетаниягу"

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Председатель оппозиции и лидер "Сионистского лагеря" Ицхак Герцог прокомментировал сообщения о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу отверг план региональной мирной инициативы, предложенной бывшим госсекретарем США Джоном Керри.Напомним о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он присутствовал на секретной встрече на высшем уровне с арабскими лидерами на региональном мирном саммите в прошлом году, где обсуждался план из пяти пунктов, который включал предложение заморозить строительство в районах за пределами поселений на территории Иудеи и Самарии."Разоблачение" произошло спустя дни после того, Нетаниягу призвал к такой инициативе на своей первой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на наличие двух основных принципов, о которых Нетаниягу неоднократно заявлял - признание Израиля как Еврейского государства и сотрудничество с региональными арабскими странами - премьер-министр заявил, что он отверг это предложение в Акабе, заявив, что он не смог бы получить одобрение от своей воинственной коалиции.В то время как Нетаниягу отверг предложение Керри из-за противодействия со стороны членов его коалиции, Haaretz также сообщает, что саммит в Акабе был основой для переговоров, которые начались через две недели между Нетаниягу и Герцогом о создании правительства национального единства.Переговоры коалиция между Герцогом и Нетаниягу, в конечном счете, потерпели неудачу, и Нетаниягу привлек к правительству НДИ, назначив ее лидера Авигдора Либермана на пост министра обороны.Выступая на 10-й канале в воскресенье, 19 февраля, Герцог сказал, что мирная инициатива была исторической возможностью, но Нетаниягу "сбежал" от нее."После этого саммита я встретился с Нетаниягу для переговоров, которые длились два дня, мы начали формировать документ и он должен был быть выявлены в ходе коалиционных переговоров и представлен в Кнессете, но Нетаниягу сбежал", - разразился волной критики Герцог.Председатель оппозиции также утверждал, что лидеры, которые встретились с Нетаниягу, также не доверяли ему: "Я ответил на "заигрывания" Нетаниягу в связи с тем, что важные лидеры со всего мира и региона дали понять мне, что они хотели, чтобы я присоединился к правительству, как доказательство своей серьезности, потому что они не поверили ему".Герцог сообщил, что его дискуссии с Нетаниягу включали в себя ограничение строительства в Иудее и Самарии, и даже соглашались на отделение от палестинцев в рамках регионального движения.