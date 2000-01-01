20.02 11:37 MIGnews.com

Барак: "Фиаско Нетаниягу раскрыто!"

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Бывший премьер-министр и министр обороны Эхуд Барак раскритиковал премьер-министра Биньямина Нетаниягу в воскресенье вечером, 19 февраля, за якобы отказ принять мирную инициативу бывшего госсекретаря США Джона Керри.В 2000 году Барак сам участвовал, а затем премьер-министром, в неудачном саммите в Кэмп-Дэвиде с Ясиром Арафатом. Хотя Барак предложил многочисленные уступки по своей воле, Арафат отказался подписать соглашение, и в 2001 году на переговорах в Табе обсуждали то, что называли "Параметры Клинтон", но и эти переговоры не увенчались успехом. Израиль отказался отказаться от Храмовой горы, но предложил почти 97% Иудеи и Самарии, предложение, которое было отвергнуто. Палестинские арабы отказались принять существование "поселений"."Фиаско разоблачено. За два года на столе было предложение о региональной конференции под эгидой США. Почему это не сработало? Что такое пугающее в региональной конференции? Что пугает в укреплении позиции Израиля в регионе и в формировании новых и важных союзов? Что так пугает Джона Керри? Все, что пугает Нетаниягу", - пишет Барак на своей странице в Facebook.Барак писал, что Нетаниягу слаб и озабочен только своим политическим выживанием. "Любая часть изменений, которые могли бы подорвать основы резиденции премьер-министра парализует его со страхом. Сионистская история - это история мужества и триумфа. Даже если не каждый шаг был успешным", - отметил Барак.Барак непосредственно обратился к Нетаниягу: "Биби, это не то, как должно себя вести руководство. Это предательство общественного доверия и того, что требуется от премьер-министра в Израиле. Израиль должен вернуть себе инициативу и взять свою судьбу в свои руки. Только тогда, когда мы действуем, мы можем обеспечить подлинную безопасность превыше всего, еврейского, демократического и сионистского государства".Напомним о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он присутствовал на секретной встрече на высшем уровне с арабскими лидерами на региональном мирном саммите в прошлом году, где обсуждался план из пяти пунктов, который включал предложение заморозить строительство в районах за пределами поселений на территории Иудеи и Самарии."Разоблачение" произошло спустя дни после того, Нетаниягу призвал к такой инициативе на своей первой встрече с президентом США Дональдом Трампом. Несмотря на наличие двух основных принципов, о которых Нетаниягу неоднократно заявлял - признание Израиля как Еврейского государства и сотрудничество с региональными арабскими странами - премьер-министр заявил, что он отверг это предложение в Акабе, заявив, что он не смог бы получить одобрение от своей воинственной коалиции.