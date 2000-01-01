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Flickr.com 20.02 13:17   MIGnews.com

Разведка США убедилась в отсутствии связей Трампа с Россией

Глава администрации президента США Райнс Прибус заявил Fox News, что американская разведка получила подтверждение отсутствия связи избирательного штаба Дональда Трампа с Россией.

"Представители высшего звена разведки заверили меня, что это не только чудовищное преувеличение, но и попросту неправда", — сказал он.

Прибус напомнил, что неофициальная информация о подобных контактах появилась с статье The New York Times, уточнив, что в разведке назвали подобные сообщения СМИ "чушью" и "сплетнями".

Он подчеркнул, что получил соответствующую информацию от людей, занимающих ключевые посты в американских разведывательных ведомствах.

14 февраля NYT со ссылкой на источники сообщила, что данные о телефонных разговорах и перехваченные звонки свидетельствуют, будто бы лица из штаба Трампа на выборах 2016 года и другие люди из его окружения вступали в контакты с сотрудниками российских разведывательных служб в течение года до выборов. В статье утверждалось, что указанные сведения о телефонных разговорах были собраны американскими спецслужбами.
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