20.02 10:35 MIGnews.com

Начался визит Биньямина Нетаниягу в Сингапур

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Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун оказал главе правительства Израиля приём на высшем уровне. У президентского дворца Истана был выстроен почетный караул, прозвучали национальные гимны двух стран.Премьер-министр Нетаниягу оставил запись в книге почётных гостей.Затем состоялась встреча премьер-министра Нетаниягу с президентом Сингапура Тони Тан Кенг Ямом, после которой было проведено расширенное заседание при участии министров правительства Сингапура.На встрече обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в области технологий в целях преодоления общих проблем, а также совместной деятельности в оказании помощи африканским странам в области технологии и предпринимательства.Президент Сингапура отметил, что наши небольшие страны, не имеющие природных ресурсов, создали технологии, которые способствовали развитию и процветанию государства.Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поднял вопрос об открытии прямых авиарейсов между странами и пригласил президента Сингапура посетить Израиль.Фотограф Хаим Цах, GPOФотограф Хаим Цах, GPO