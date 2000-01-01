Начался визит Биньямина Нетаниягу в Сингапур

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун оказал главе правительства Израиля приём на высшем уровне. У президентского дворца Истана был выстроен почетный караул, прозвучали национальные гимны двух стран.
Премьер-министр Нетаниягу оставил запись в книге почётных гостей.
Затем состоялась встреча премьер-министра Нетаниягу с президентом Сингапура Тони Тан Кенг Ямом, после которой было проведено расширенное заседание при участии министров правительства Сингапура.
На встрече обсуждались вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в области технологий в целях преодоления общих проблем, а также совместной деятельности в оказании помощи африканским странам в области технологии и предпринимательства.
Президент Сингапура отметил, что наши небольшие страны, не имеющие природных ресурсов, создали технологии, которые способствовали развитию и процветанию государства.
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поднял вопрос об открытии прямых авиарейсов между странами и пригласил президента Сингапура посетить Израиль.