20.02 10:04 MIGnews.com

Иран: Израилю, Саудам и США следует проявить осторожность

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Выступая после мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф отреагировал на критику и угрозы, прозвучавшие в выступлениях представителей Израиля, США и Саудовской Аравии.Зариф, в интервью БиБиСи сказал: “Мы готовы на любые варианты. мы не живем по закону джунглей, мы говорим о международном праве, и положения международного права не стоит нарушать. Я их всех призываю не нарушать принципов международного права, и проявить осторожность с тем, чтобы не оказаться в неприятном положении”.выступая на мюнхенской конференции министр обороны Израиля Авигдор Либерман назвал корпус стражей исламской революции Ирана “крупнейшей террористической организацией в мире”.Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал Иран “крупнейшим экспортером терроризма в мире”.Американский сенатор Линдси Грэм обвинил Иран в том, что тот продолжает попытки создания ядерного оружия, и отверг возражения Зарифа, сказав, что “тот, кто не разрабатывает ядерного оружия не строит секретных ядерных центров”.