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Япония хочет дипломатических отношений с КНДР 20.01 20:14   MIGnews.com

Япония хочет установить дипломатические отношения с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство стремится к установлению дипломатических отношений с КНДР и собирается открыть новую эру в сотрудничестве с Китаем.

Кроме того, Токио хочет на основе договора с США развивать отношения с Евросоюзом и странами АТР, пишет NAR.

При этом Абэ подчеркнул, что спустя 60 лет с подписания договора о безопасности между США и Японией, их союз является прочным как никогда.


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