20.01 20:14 MIGnews.com
Япония хочет установить дипломатические отношения с КНДР
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его правительство стремится к установлению дипломатических отношений с КНДР и собирается открыть новую эру в сотрудничестве с Китаем.
Кроме того, Токио хочет на основе договора с США развивать отношения с Евросоюзом и странами АТР, пишет NAR
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При этом Абэ подчеркнул, что спустя 60 лет с подписания договора о безопасности между США и Японией, их союз является прочным как никогда.
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