20.01 09:54 MIGnews.com

Зоар: Эдельштейн допустил непростительную ошибку

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Глава фракции Ликуд в Кнессете Мики Зоар атаковал спикера Кнессета Юли Эдельштейна после того, как тот принял решение провести пленарное заседание, посвященное неприкосновенности Биньямина Нетаниягу.Зоар заявил: “Он решил освятить решение юридического советника правительства. Это - страшная ошибка, когда один интерпретирует закон по другому”.Зоар добавил, что целью Ликуда было “не допустить превращения Кнессета в политическое оружие накануне выборов”.