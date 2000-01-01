20.01 17:26 MIGnews.com

Зеленский против втягивания Украины во внутренние дела США

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сделал все возможное, чтобы построить хорошие отношения с американским лидером Дональдом Трампом, но против втягивания Украины во внутреннюю политику США.В ходе интервью изданию The Times of Israel Зеленский заявил, что в ситуации с телефонным разговором, ставшим поводом для запуска процедуры импичмента Трампу, он не сделал ничего противозаконного."Я не делал ничего противозаконного. У меня были телефонные переговоры с президентом Соединенных Штатов. Я сделал то, что мог, как президент Украины, чтобы иметь красивые, надежные и прочные отношения с одним из наших стратегических партнеров, Соединенными Штатами Америки", - отметил он.Также Зеленский добавил, что в данной ситуации его действия направлены на то, чтобы Украина "не была втянута в политическую ситуацию в Соединенных Штатах"."Это их страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они втягивали нас в дела, связанные с их внутренней политикой", - резюмировал украинский президент.