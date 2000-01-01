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Мать Иссахар: скоро мы узнаем, когда Наама вернется домой | Фото:20.01 09:31   MIGnews.com

Мать Иссахар: скоро мы узнаем, когда Наама вернется домой

Мать израильтянки Наамы Иссахар, приговоренной к 7,5 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, верит, что президент России Владимир Путин помилует девушку в ближайшее время.

Об этом она сообщила журналистам 19 января в аэропорту, когда возвращалась из Москвы, передает The Times of Israel.

"На этой неделе мы узнаем, когда Наама освободится. Я с уважением отношусь к президенту Путину и верю, что он ее помилует", – заявила Яффа Иссахар.

Она также заявила, что планирует вернуться в Россию и забрать свою дочь домой. Мать Иссахар попросила сторонников выразить уважение к Путину, а не протестовать против него.

"Я улетала из России в слезах. Это было очень тяжело. Но если не будет никаких сюрпризов, я туда вернусь за Наамой, чтобы привезти ее домой", – добавила женщина.


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