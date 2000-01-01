Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ганц рад решению Эдельштейна: Биби просил - Биби получил 20.01 08:38   MIGnews.com

Ганц рад решению Эдельштейна: Биби просил - Биби получил

Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц приветствовал решение спикера Кнессета Юли Эдельштейна о проведении пленарного заседания, посвященного вопросу депутатской неприкосновенности Биньямина Нетаниягу.

Ганц заявил: “Нетаниягу требовал обсуждения вопроса об иммунитете - Нетаниягу ее получит. Мы не позволим экстремистской коалиции неприкосновенности продолжить сталкивать Израиль вниз ради личных интересов Нетаниягу. Мы обязаны продвигаться вперед. ”.

Также порадовался решению Эдельштейна депутат Меир Коэн (Кахоль Лаван). Он заявил: “Я знаю, с каким давлением столкнулся Юли со стороны своего лагеря Можно было это сделать и раньше, но я приветствую спикера, который выбрал верный путь, в результате чего выиграет государство Большинство - это большинство, и его следует уважать”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:00
Количество израильских ферм сократилось на 61%
08:25
Зеленский планирует посетить Израиль
08:10
Siri назвал Израиль "государством сионистской оккупации"
07:50
Джонсон - Путину: позиция Лондона по Солсбери неизменна
07:33
Германия: "прямая и непосредственная угроза" солдатам США
07:30
Сирия: система ПВО отбила атаку на российскую базу Хмеймим
07:10
Минералка оказалась опасной для здоровья
06:43
Сын Нетаниягу: Отца жены Эдельштейна обвиняют в убийстве
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:26
Две девушки сбросились с крыши торгового центра в Иерусалиме
05:12
Медики рассказали о зловредном влиянии рекламы на организм
03:57
Мужчина ударил ножом 10-летнего мальчика на глазах у матери
02:42
Конор Макгрегор разобрался с соперником за 40 секунд
01:27
Скончался отец Дуэйна "Скалы" Джонсона - Рокки
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus