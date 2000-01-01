20.01 08:38 MIGnews.com

Ганц рад решению Эдельштейна: Биби просил - Биби получил

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Лидер партии Кахоль Лаван Бени Ганц приветствовал решение спикера Кнессета Юли Эдельштейна о проведении пленарного заседания, посвященного вопросу депутатской неприкосновенности Биньямина Нетаниягу.Ганц заявил: “Нетаниягу требовал обсуждения вопроса об иммунитете - Нетаниягу ее получит. Мы не позволим экстремистской коалиции неприкосновенности продолжить сталкивать Израиль вниз ради личных интересов Нетаниягу. Мы обязаны продвигаться вперед. ”.Также порадовался решению Эдельштейна депутат Меир Коэн (Кахоль Лаван). Он заявил: “Я знаю, с каким давлением столкнулся Юли со стороны своего лагеря Можно было это сделать и раньше, но я приветствую спикера, который выбрал верный путь, в результате чего выиграет государство Большинство - это большинство, и его следует уважать”.