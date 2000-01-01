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Зеленский планирует посетить Израиль 20.01 08:25   MIGnews.com

Зеленский планирует посетить Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует посетить Израиль, где пройдут мероприятия, посвященные 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим.

В ходе интервью изданию The Times of Israel Зеленский заявил, что хотел бы выступить на главном мероприятии, несмотря на то, что это не предусмотрено форматом. Об этом сообщает УНИАН.

"Лично для меня неважно, буду ли я выступать. Но, поскольку так много людей, погибших в этой трагедии, были украинскими евреями - начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Статистика, которая у нас есть, показывает, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был украинцем. Вот, почему для украинцев очень важно почтить память жертв Холокоста. Поэтому, я думаю, что было бы справедливо, чтобы президент Украины выступил с речью", - подчеркнул он.


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