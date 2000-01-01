20.01 07:27 MIGnews.com

"Яир Нетаниягу - подсадная утка Кахоль Лаван на Бальфур"

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Твит сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яира Нетаниягу, в котором он атаковал спикера Кнессета Юли Эдельштейна, породил сильную ответную реакцию со стороны одного из самых влиятельных правых журналистов Израиля, политического обозревателя 13-го канала Амита Сегаля.Саркастически комментируя твит Яира о тесте Эдельштейна, Леониде Невзлине, Сегаль написал: "Когда-нибудь мы еще узнаем, что Яир Нетаниягу был подсадной уткой Кахоль Лаван на Бальфур и добился успеха в передаче голосов правых левым. Но пока это остается секретом”.Яир Нетаниягу, как всегда, за словом в карман не полез и ответил: “Да, точно. Это потому, что я не прирученный правый зверек и говорю правду”На это Сегаль ответил: “Точно. Откуда ты знаешь?”Но Яир не мог остановиться и продолжал: “Только для статистики. Когда я не писал твитов, и когда у меня не было открытого для публики фейсбука, Ликуд получил 12 мандатов в 2006, 27 в 2009 и 31 в 2013 (после объединения с Либерманом). В 2015 Ликуд получил 30 мест. В 2019, после моего твиттера и фейсбука, на первых выборах Ликуд получил 35 мандатов и на вторых - 32”.К дискуссии присоединился репортер 13-го канала Акива Новик. он написал: “Яир, не сдается. Ему нравится получать комплименты в газете, владельцем которой является сомнительный олигарх, занятый в игорном бизнесе”.Также войну в твиттере прокомментировал корреспондент издания Globes Авишай Гринцайг: “Яир, давай я тебе кое-что объясню. Ты живешь в пузыре. Несмотря на то, что этот пузырь большой и он растет, он все еще пузырь. За пределами этого пузыря твои твиты выглядит плохо, и отталкивают людей, не знакомых с твоим “изысканным стилем”. Факт в том, что ты начинаешь мировую войну против любого, кто, в твоих глазах может причинить ущерб правительству твоего отца и для этого все средства хороши”.