20.01 06:43 MIGnews.com

Сын Нетаниягу: Отца жены Эдельштейна обвиняют в убийстве

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яир, атаковал в твиттере спикера Кнессета Юли Эдельштейна. Через некоторое время, уже по традиции, он удалил агрессивный твит.Причиной неудовольствия Нетаниягу-младшего стало заявление Эделтьштейна о том, что он созовет во вторник пленум Кнессета для обсуждения депутатской неприкосновенности Биньямина Нетаниягу. Яир Нетаниягу написал твит, в котором сообщает об Эдельштейне следующее: "Отец его жены - Леонид Невзлин. Олигарх, которого в России разыскивают за убийство, и один из владельцев газеты Гаарец. Без его денег газета давно бы обанкротилась".К своему посту Яир присоединил ссылку на статью на портале радио харедим Коль Хай, в которой рассказывалось о “путче” который якобы пытался осуществить Эдельштейн против Нетаниягу в Ликуде.Через некоторое время сын премьер-министра удалил твит.