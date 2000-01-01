Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Сын Нетаниягу: Отца жены Эдельштейна обвиняют в убийстве 20.01 06:43   MIGnews.com

Сын Нетаниягу: Отца жены Эдельштейна обвиняют в убийстве

Сын главы правительства Биньямина Нетаниягу, Яир, атаковал в твиттере спикера Кнессета Юли Эдельштейна. Через некоторое время, уже по традиции, он удалил агрессивный твит.

Причиной неудовольствия Нетаниягу-младшего стало заявление Эделтьштейна о том, что он созовет во вторник пленум Кнессета для обсуждения депутатской неприкосновенности Биньямина Нетаниягу. Яир Нетаниягу написал твит, в котором сообщает об Эдельштейне следующее: "Отец его жены - Леонид Невзлин. Олигарх, которого в России разыскивают за убийство, и один из владельцев газеты Гаарец. Без его денег газета давно бы обанкротилась".

К своему посту Яир присоединил ссылку на статью на портале радио харедим Коль Хай, в которой рассказывалось о “путче” который якобы пытался осуществить Эдельштейн против Нетаниягу в Ликуде.Через некоторое время сын премьер-министра удалил твит.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:33
Германия: непосредственная угроза солдатам США
07:30
Сирия: система ПВО отбила атаку на российскую базу Хмеймим
07:27
"Яир Нетаниягу - подсадная утка Кахоль Лаван на Бальфур"
07:10
Минералка оказалась опасной для здоровья
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
06:26
Две девушки сбросились с крыши торгового центра в Иерусалиме
05:12
Медики рассказали о зловредном влиянии рекламы на организм
03:57
Мужчина ударил ножом 10-летнего мальчика на глазах у матери
02:42
Конор Макгрегор разобрался с соперником за 40 секунд
01:27
Скончался отец Дуэйна "Скалы" Джонсона - Рокки
22:58
Медики рассказали, о чем говорит форма пупка
22:15
У берегов Греции прошло сильное землетрясение
21:09
Медики связали болезни почек и головного мозга
20:38
Медведев назвал причину отставки российского правительства
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus