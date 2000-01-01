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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:21.01 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Гондурас признал "Хизбаллу" террористической организацией В понедельник, 20 января, Гондурас официально признал "Хизбаллу" террористической организацией, присоединившись к США, Израилю, Канаде, Австралии, Нидерландам, Аргентине, Парагваю и Великобритании.

"Яир Нетаниягу - подсадная утка Кахоль Лаван на Бальфур" Твит сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яира, в котором он атаковал спикера Кнессета Юли Эдельштейна, породил сильную ответную реакцию со стороны одного из самых влиятельных правых журналистов Израиля, политического обозревателя 13-го канала Амита Сегаля.

"Это - конец Эдельштейна в Ликуде" Портал ynet публикует высказывания анонимных “высокопоставленных сановников Ликуда” выражающих свое возмущение в связи с решением спикера Кнессета Юли Эдельштейна провести пленарное заседание, на котором будет обсуждаться неприкосновенность Биньямина Нетаниягу.

Нетаниягу раздал министерские портфели Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о назначении министров на освободившиеся места.

ЦАХАЛ получил 2 млрд шекелей на противоракетную оборону Министерство финансов выделило 2 миллиарда шекелей на осуществление многолетнего плана Армии Обороны Израиля Momentum ("Импульс").


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