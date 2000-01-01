Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

"Яир Нетаниягу - подсадная утка Кахоль Лаван на Бальфур" Твит сына премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Яира, в котором он атаковал спикера Кнессета Юли Эдельштейна, породил сильную ответную реакцию со стороны одного из самых влиятельных правых журналистов Израиля, политического обозревателя 13-го канала Амита Сегаля.
"Это - конец Эдельштейна в Ликуде" Портал ynet публикует высказывания анонимных “высокопоставленных сановников Ликуда” выражающих свое возмущение в связи с решением спикера Кнессета Юли Эдельштейна провести пленарное заседание, на котором будет обсуждаться неприкосновенность Биньямина Нетаниягу.