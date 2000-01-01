20.01 21:39 MIGnews.com

Нетаниягу встретился с матерью Иссахар

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с матерью заключенной в Российской Федерации израильтянки Наамы Иссахар Яффой.Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра."Сегодня я встретился с Яффой, матерью Наамы Иссахар. От имени всех нас я ее обнял и сказал, что, согласно сегодняшнему сообщению Кремля, жду встречи с президентом Путиным в четверг, чтобы обсудить с ним вопрос помилования Наамы", - заявил он.По словам Нетаниягу, он надеется на добрые вести, как и все неравнодушные граждане страны.