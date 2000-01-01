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Нетаниягу встретился с матерью Иссахар | Фото:20.01 21:39   MIGnews.com

Нетаниягу встретился с матерью Иссахар

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу встретился с матерью заключенной в Российской Федерации израильтянки Наамы Иссахар Яффой.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии премьер-министра.

"Сегодня я встретился с Яффой, матерью Наамы Иссахар. От имени всех нас я ее обнял и сказал, что, согласно сегодняшнему сообщению Кремля, жду встречи с президентом Путиным в четверг, чтобы обсудить с ним вопрос помилования Наамы", - заявил он.



По словам Нетаниягу, он надеется на добрые вести, как и все неравнодушные граждане страны.


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