20.01 20:35 MIGnews.com

Нетаниягу: ШАБАК стоит на страже от иранской угрозы

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В понедельник, 20 января, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу участвовал в церемонии награждения отличников оперативной работы ШАБАКа.Об этом сообщила пресс-служба канцелярии главы правительства."Благодаря вашей работе были спасены сотни израильтян, и я благодарю вас за это. Число туристов, приезжающих в Израиль, выросло за последние годы на 50%. Если бы не вы, этого бы не произошло. Это индикация чувства безопасности. Вы заботитесь и о сохранении, и о качестве жизни израильтян, а также всех, кто посещает нашу страну. Это очень большое достижение, которое требует совместной работы сердца и ума", – заявил Нетаниягу.По словам премьера, он может пересчитать по пальцам страны, которые не хотят с сотрудничать с Израилем."Мы находимся в контакте с разными государствами, в том числе со многими из тех, с кем и не мечтали о сотрудничестве в прошлом. Все хотят сотрудничать с израильской разведкой. Мы переживаем беспрецедентный политический, экономический и военный расцвет", – подчеркнул он.Глава правительства также отметил, что конечная цель состоит в преодолении иранской угрозы, с которой нужно справиться."Мы справились с огромной угрозой панарабизма. Мы можем это сделать, и мы это доказали. Наша решимость бороться за свое будущее и победить наших врагов должна быть намного сильнее их решимости. Будьте сильными, побеждайте", – резюмировал Нетаниягу.