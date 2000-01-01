20.01 15:44 MIGnews.com

В Британии герб Украины приравняли к символам террористов

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Полиция Великобритании разработала пособие с экстремистской символикой в рамках подготовки программы по борьбе с радикализацией, в числе экстремистских символов оказался украинский герб и символика полка "Азов".Документ с экстремистской символикой был разослан медицинским работникам и преподавателям.Украинское посольство в Британии обратилось к властям и потребовало убрать государственный символ из документации, а также принести официальные извинения."Размещение тризуба, конституционного национального символа и герба Украины, в руководстве по противодействию экстремизму, который издала антитеррористическая полиция для преподавателей и медицинского персонала Великобритании, крайне возмутительно. Здесь нет приемлемых объяснений. Мы требуем удалить тризуб с руководства и официальных извинений", – заявили в посольстве.