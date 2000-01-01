Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Иран: новой ядерной сделки не будет | Фото:20.01 18:50   MIGnews.com

Иран: новой ядерной сделки не будет

Иран исключает возможность любых переговоров по новой ядерной сделке, пока в силе остается соглашение от 2015 года.

Такое заявление сделал во время визита в индийский город Мумбаи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Tehran Times.

Глава внешнеполитического ведомства исключил возможность проведения переговоров с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом по новой ядерной сделке

"В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении", – отрезал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:32
В Кремле подтвердили планы Путина посетить Вифлеем
19:11
Анкара отправила в Ливию военных советников
18:29
Австралию накрыли пылевые бури и град
18:08
Новый торговый канал Ирана
17:26
Зеленский против втягивания Украины во внутренние дела США
17:05
ЦАХАЛ получил 2 млрд шекелей на противоракетную оборону
16:54
В Китае зафиксирована третья смерть от неизвестного вируса
16:36
Индия испытала баллистическую ракету для подлодок  
16:11
В Google Play нашли 30 шпионских приложений: список программ
15:44
В Британии герб Украины приравняли к символам террористов
15:30
Обнародовано видео использования российских роботов в Сирии  
15:10
Президент Чехии: Путин - сильная политическая фигура
15:09
Около ста израильтян задержаны в Европе за контрабанду ката
14:56
Рухани передал через своего министра письмо Зеленскому
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus