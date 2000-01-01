20.01 18:50 MIGnews.com
Иран: новой ядерной сделки не будет
Иран исключает возможность любых переговоров по новой ядерной сделке, пока в силе остается соглашение от 2015 года.
Такое заявление сделал во время визита в индийский город Мумбаи министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, передает Tehran Times
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Глава внешнеполитического ведомства исключил возможность проведения переговоров с Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом по новой ядерной сделке
"В дальнейшем мы не будем вести переговоры о новом соглашении", – отрезал он.
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