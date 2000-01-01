Нетаниягу раздал министерские портфели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о назначении министров на освободившиеся места.
Список предоставила пресс-служба канцелярии главы правительства.
Так, министр регионального сотрудничества Цахи Анегби получит портфель министра сельского хозяйства. В свою очередь, министр науки и технологий Офир Акунис станет министром труда и социального обеспечения.
Более того, Нетаниягу предложил замминистру иностранных дел Ципи Хотовели должность министра по связям с диаспорой и вопросам Иерусалима.
А заместитель министра в министерствах внутренних дел и развития Негева и Галилеи Мешулам Нахари назначен заместителем министра в министерстве труда и соцобеспечения.