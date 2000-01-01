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Нетаниягу раздал министерские портфели | Фото:20.01 12:28   MIGnews.com

Нетаниягу раздал министерские портфели

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу объявил о назначении министров на освободившиеся места.

Список предоставила пресс-служба канцелярии главы правительства.

Так, министр регионального сотрудничества Цахи Анегби получит портфель министра сельского хозяйства. В свою очередь, министр науки и технологий Офир Акунис станет министром труда и социального обеспечения.

Более того, Нетаниягу предложил замминистру иностранных дел Ципи Хотовели должность министра по связям с диаспорой и вопросам Иерусалима.

А заместитель министра в министерствах внутренних дел и развития Негева и Галилеи Мешулам Нахари назначен заместителем министра в министерстве труда и соцобеспечения.


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