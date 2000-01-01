20.01 14:56 MIGnews.com

Рухани передал через своего министра письмо Зеленскому

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Президент Ирана Хасан Рухани передал письмо относительно сбитого возле Тегерана принадлежавшего авиакомпании МАУ пассажирского самолета президенту Украины Владимиру Зеленскому.Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана, письмо Зеленскому передаст иранский министр дорог и городского развития, специально для этого отправившийся в Киев."Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге , касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном", - говорится в сообщении.