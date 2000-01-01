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Рухани передал через своего министра письмо Зеленскому 20.01 14:56   MIGnews.com

Рухани передал через своего министра письмо Зеленскому

Президент Ирана Хасан Рухани передал письмо относительно сбитого возле Тегерана принадлежавшего авиакомпании МАУ пассажирского самолета президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана, письмо Зеленскому передаст иранский министр дорог и городского развития, специально для этого отправившийся в Киев.

"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге , касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном", - говорится в сообщении.


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