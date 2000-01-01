Рухани передал через своего министра письмо Зеленскому
Президент Ирана Хасан Рухани передал письмо относительно сбитого возле Тегерана принадлежавшего авиакомпании МАУ пассажирского самолета президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Ирана, письмо Зеленскому передаст иранский министр дорог и городского развития, специально для этого отправившийся в Киев.
"Иранский министр дорог и городского развития направился в Киев с посланием от президента Ирана Рухани своему украинскому коллеге , касающимся крушения украинского гражданского самолета под Тегераном", - говорится в сообщении.