Власти Амстердама погасят долги молодежи

Власти нидерландского Амстердама намерены запустить программу по выкупу долгов у молодежи, чтобы избавить молодых людей от стресса и дать им возможность обучаться.
Заместитель мэра Амстердама Мархолейн Мурман отметил, что рост долгов молодых людей вызывает тревогу. Студенты влезают в долги из-за незнания и невежества, и выбраться из них могут лишь с посторонней помощью. "Поэтому сейчас мы собираемся помочь им, чтобы они могли начать все заново", - подчеркнул чиновник, пишет MSN.
Согласно проекту, который стартует в феврале 2020 года. Муниципальные банки будут предлагать кредиторам по €750 за каждого заемщика. Также участникам программы будет предложен новый заем для погашения долгов. Если молодой человек намерен продолжать обучение, то он может не выплачивать часть кредита.