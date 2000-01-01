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Власти Амстердама погасят долги молодежи 21.01 16:11   MIGnews.com

Власти Амстердама погасят долги молодежи

Власти нидерландского Амстердама намерены запустить программу по выкупу долгов у молодежи, чтобы избавить молодых людей от стресса и дать им возможность обучаться.

Заместитель мэра Амстердама Мархолейн Мурман отметил, что рост долгов молодых людей вызывает тревогу. Студенты влезают в долги из-за незнания и невежества, и выбраться из них могут лишь с посторонней помощью. "Поэтому сейчас мы собираемся помочь им, чтобы они могли начать все заново", - подчеркнул чиновник, пишет MSN.

Согласно проекту, который стартует в феврале 2020 года. Муниципальные банки будут предлагать кредиторам по €750 за каждого заемщика. Также участникам программы будет предложен новый заем для погашения долгов. Если молодой человек намерен продолжать обучение, то он может не выплачивать часть кредита.


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