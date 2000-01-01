Президент Чехии: Путин - сильная политическая фигура
Президент России Владимир Путин является сильным человеком, заявил в интервью радио Frekvence1 глава Чехии Милош Земан.
Он подчеркнул, что никто не отрицает того, что российский лидер является сильной политической фигурой.
Также Земан рассказал, что он хорошо ладил с бывшим премьер-министром Дмитрием Медведевым. На вопрос, как он оценивает назначение Мишустина главой российского правительства, Земан ответил, что не даст ответа, так как еще не познакомился с новым премьером.