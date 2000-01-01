20.01 13:55 MIGnews.com

Канада потребовала от Ирана "черные ящики" сбитого Boeing

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Канада потребовала от Ирана передать Украине или Франции бортовые самописцы сбитого над Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины".Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань, передает Global News."Я сказал главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, что Канада и все страны координационной группы хотят, чтобы черные ящики как можно быстрее были отправлены либо в Украину, либо во Францию", – сказал он.По словам главы канадского МИД, страны координационной группы считают, что Иран не обладает достаточными техническими возможностями для быстрого анализа данных с поврежденных "черных ящиков".