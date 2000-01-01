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Канада потребовала от Ирана `черные ящики` сбитого Boeing | Фото:20.01 13:55   MIGnews.com

Канада потребовала от Ирана "черные ящики" сбитого Boeing

Канада потребовала от Ирана передать Украине или Франции бортовые самописцы сбитого над Тегераном Boeing "Международных авиалиний Украины".

Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны Франсуа-Филипп Шампань, передает Global News.

"Я сказал главе МИД Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, что Канада и все страны координационной группы хотят, чтобы черные ящики как можно быстрее были отправлены либо в Украину, либо во Францию", – сказал он.

По словам главы канадского МИД, страны координационной группы считают, что Иран не обладает достаточными техническими возможностями для быстрого анализа данных с поврежденных "черных ящиков".


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