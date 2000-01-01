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Гондурас признает `Хизбаллу` террористической организацией | Фото:20.01 19:05   MIGnews.com

Гондурас признал "Хизбаллу" террористической организацией

В понедельник, 20 января, Гондурас официально признал "Хизбаллу" террористической организацией.

Соответствующее заявление сделал президент страны Хуан Орландо Эрнандес, передает "Аруц Шева".

"Во время третьей конференции министров по борьбе с терроризмом в Западном полушарии, Совет национальной обороны и безопасности Гондураса объявит "Хизбаллу" террористической организацией, что представляет собой кульминацию политики безопасности, которая проводилась в течение нескольких лет", – сказал Эрнандес.

По его словам, в 2018 и 2019 годах Гондурас участвовал в конференции по борьбе с терроризмом, на которой основное внимание было уделено присутствию и деятельности "Хизбаллы" в Латинской Америке.

"8 декабря я обратился к Израильско-Американскому совету с описанием угрозы безопасности, которую представляет террористическая группировка "Хизбалла" и ее деятельность, связанная с транснациональной организованной преступностью, террористической атакой на Аргентинский еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе и убийством аргентинского прокурора Альберто Нисмана", – пояснил президент Гондураса.

Он добавил, что 5 января встретился с президентом Гватемалы и объявил, что присоединяется к союзникам в признании "Хизбаллы" террористической организацией. А 9 января Эрнандес подтвердил свое решение и сообщил о задержании четырех иранцев на территории Гондураса.

Отметим, что "Хизбаллу" уже признали террористической организацией в США, Израиле, Канаде, Австралии, Нидерландах, Аргентине, Парагвае, Гондурасе и Великобритании. Также к вышеперечисленным странам присоединились Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива.

Евросоюз и Германия признают террористическим только военное крыло, а с политическим продолжают продолжают сотрудничать.


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