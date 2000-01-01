20.01 19:05 MIGnews.com

Гондурас признал "Хизбаллу" террористической организацией

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В понедельник, 20 января, Гондурас официально признал "Хизбаллу" террористической организацией.Соответствующее заявление сделал президент страны Хуан Орландо Эрнандес, передает "Аруц Шева"."Во время третьей конференции министров по борьбе с терроризмом в Западном полушарии, Совет национальной обороны и безопасности Гондураса объявит "Хизбаллу" террористической организацией, что представляет собой кульминацию политики безопасности, которая проводилась в течение нескольких лет", – сказал Эрнандес.По его словам, в 2018 и 2019 годах Гондурас участвовал в конференции по борьбе с терроризмом, на которой основное внимание было уделено присутствию и деятельности "Хизбаллы" в Латинской Америке."8 декабря я обратился к Израильско-Американскому совету с описанием угрозы безопасности, которую представляет террористическая группировка "Хизбалла" и ее деятельность, связанная с транснациональной организованной преступностью, террористической атакой на Аргентинский еврейский культурный центр в Буэнос-Айресе и убийством аргентинского прокурора Альберто Нисмана", – пояснил президент Гондураса.Он добавил, что 5 января встретился с президентом Гватемалы и объявил, что присоединяется к союзникам в признании "Хизбаллы" террористической организацией. А 9 января Эрнандес подтвердил свое решение и сообщил о задержании четырех иранцев на территории Гондураса.Отметим, что "Хизбаллу" уже признали террористической организацией в США, Израиле, Канаде, Австралии, Нидерландах, Аргентине, Парагвае, Гондурасе и Великобритании. Также к вышеперечисленным странам присоединились Лига арабских государств и Совет сотрудничества стран Персидского залива.Евросоюз и Германия признают террористическим только военное крыло, а с политическим продолжают продолжают сотрудничать.