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Зариф отказался ехать в Давос, куда его и не приглашали | Фото:20.01 12:15   MIGnews.com

Зариф отказался ехать в Давос, куда его и не приглашали

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не будет участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранского внешнеполитического ведомства.

По словам пресс-секретаря МИД Аббаса Мусави, организаторы "резко изменили повестку дня", в связи с чем было принято решение о том, что Зариф не поедет в Давос. Он пояснил, что МИД не удалось договориться по поводу графика этого мероприятия.

Что примечательно, еще на прошлой неделе агентство сообщало, что Зариф не попал в список из почти 3000 человек, которые должны были участвовать в форуме "Заинтересованные стороны для устойчивого и сплоченного мира".


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