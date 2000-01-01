Зариф отказался ехать в Давос, куда его и не приглашали
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф не будет участвовать в ежегодном Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление иранского внешнеполитического ведомства.
По словам пресс-секретаря МИД Аббаса Мусави, организаторы "резко изменили повестку дня", в связи с чем было принято решение о том, что Зариф не поедет в Давос. Он пояснил, что МИД не удалось договориться по поводу графика этого мероприятия.
Что примечательно, еще на прошлой неделе агентство сообщало, что Зариф не попал в список из почти 3000 человек, которые должны были участвовать в форуме "Заинтересованные стороны для устойчивого и сплоченного мира".