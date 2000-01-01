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`Это - конец Эдельштейна в Ликуде` 20.01 10:14   MIGnews.com

"Это - конец Эдельштейна в Ликуде"

Портал ynet  публикует высказывания анонимных “высокопоставленных сановников Ликуда” выражающих свое возмущение в связи с решением спикера Кнессета Юли Эдельштейна провести пленарное заседание, на котором будет обсуждаться неприкосновенность Биньямина Нетаниягу.

Один сановник заявил: “Если он мечтал стать президентом - он теперь может об этом забыть. Мы его не поддержим, и Ликуд его не простит”.

Другой чиновник возмущается: "Эдельштейн нас продал задешево. Поскольку это исходит от него, то теперь у маневров Кахоль Лаван появилась легитимация. Он дает горючее кампании Кахоль Лаван. Он, возможно, хочет повторить фокус Ривлина и заигрывает с другими партиями”.

Еще один сановник грозит: “Если он не изменит своего решения, это - его конец в Ликуде”.

Ликуд продолжает настаивать на том, что речь идет о “нелегальном процессе”, цель которого  - превратить Кнессет в предвыборный цирк”.


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