20.01 10:14 MIGnews.com

"Это - конец Эдельштейна в Ликуде"

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Портал ynet публикует высказывания анонимных “высокопоставленных сановников Ликуда” выражающих свое возмущение в связи с решением спикера Кнессета Юли Эдельштейна провести пленарное заседание, на котором будет обсуждаться неприкосновенность Биньямина Нетаниягу.Один сановник заявил: “Если он мечтал стать президентом - он теперь может об этом забыть. Мы его не поддержим, и Ликуд его не простит”.Другой чиновник возмущается: "Эдельштейн нас продал задешево. Поскольку это исходит от него, то теперь у маневров Кахоль Лаван появилась легитимация. Он дает горючее кампании Кахоль Лаван. Он, возможно, хочет повторить фокус Ривлина и заигрывает с другими партиями”.Еще один сановник грозит: “Если он не изменит своего решения, это - его конец в Ликуде”.Ликуд продолжает настаивать на том, что речь идет о “нелегальном процессе”, цель которого - превратить Кнессет в предвыборный цирк”.