20.01 09:41 MIGnews.com

Только Беннет может победить Лапида

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Газета Маарив опубликовала опрос общественного мнения, демонстрирующий крах традиционных партий в глазах избирателей и триумф Еш Атид Яира Лапида.Если бы выборы проходили сегодня, Еш Атид получил бы 26 мандатов, Ликуд - 23 мандата, Еврейский Дом - 13 мандатов.Сионистский Лагерь ожидает настоящий крах - он может рассчитывать на 9 мандатов. ШАС, Мерец и НДИ получат по семь мандатов, Яадут а-Тора - 8 мандатов и Объединенный Арабский Список - 13.На вопрос о том, кто должен стать премьером после Биньямина Нетаниягу, 21% опрошенных ответили , что главой государства должен стать Яир Лапид, 12% - Нафтали Беннет, 7% - Гидеон Саар и 6% - Моше Яалон.Из результатов опроса следует, что если бы во главе Ликуда стоял Беннет, партия могла бы получить 29 мандатов, в то время как Еш Атид - 27.