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Хирурги вживили Реувену Ривлину кардиостимулятор 20.01 09:21   MIGnews.com

Хирурги вживили Реувену Ривлину кардиостимулятор

Утром в пятницу, 20 января, президент Израиля Реувен Ривлин вернулся домой, проведя сутки в больнице "Шаарей-Цедек".

Как пишет израильская пресса, главе государства провели операцию по вживлению кардиостимулятора. Недавно во время медицинского обследования врачи обнаружили у него сердечную аритмию, а стимулятор, помимо выравнивания сердцебиения, предоставит более широкий спектр мониторинга за состоянием здоровья 77-летнего президента.

Операцию проводил завотделения электрокардиографии больницы "Шаарей-Цедек" доктор Аарон Медине и осуществлялась она под местным, а не общим, наркозом.

Президент выразил благодарность медицинскому персоналу учреждения, а также всем, кто выражал заботу о его здоровье и добрые пожелания. К своему графику работы он вернется уже после выходных.

Напомним, что президент – не единственный государственный деятель, которому за последнее время провели операцию. Как сообщалось, к хирургам был вынужден обратиться также и начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Гади Айзенкот. Ему удалили опухоль предстательной железы.
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