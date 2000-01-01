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Россия пригласила США на переговоры по Сирии в Астане | Фото: AFP20.01 07:25   MIGnews.com

Россия пригласила США на переговоры по Сирии в Астане

Россия пригласила США принять участие в переговорах по поводу Сирии, которые должны состояться 23 января в Астане, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Отвечая на вопрос о том, при каких условиях Россия может пригласить США на переговорную площадку по Сирии, министр иностранных дел сказал: "Уже пригласили".

Ранее глава внешнеполитического ведомства говорил, что участие представителей американской стороны во встрече не исключено.

Против присутствия Соединенных Штатов на переговорах выступает Иран, о чем сообщило агентство Tasnim со ссылкой на министра иностранных дел страны Джавада Зарифа.

Состав участников переговоров по САР в казахстанской столице пока не называется.

В свою очередь, официальный представитель посольства США в Москве Мария Олсон сообщила, что ведомство передало в столицу США полученные приглашения на переговоры в Астане.
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