21.01 02:34 MIGnews.com
Мануэль Вальс едва не получил по лицу. Видео
В Интернете появилось видео, как кандидат в президенты Франции от социалистов, бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс чуть не получил пощечину.
Это произошло в Бретани на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, передает ТСН
, ссылаясь на телеканал BFM TV.
Вальс здоровался с людьми, которые проходили мимо. Один из таких людей попытался дать экс-премьеру пощечину, но телохранители повалили молодого человека на землю и не дали этого сделать.
По данным СМИ, это был 19-летний парень. Он был задержан по обвинению в насилии против человека на
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