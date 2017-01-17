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21.01 02:34   MIGnews.com

Мануэль Вальс едва не получил по лицу. Видео

В Интернете появилось видео, как кандидат в президенты Франции от социалистов, бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс чуть не получил пощечину.

Это произошло в Бретани на выходе из мэрии коммуны Ламбаль, передает ТСН, ссылаясь на телеканал BFM TV.


Вальс здоровался с людьми, которые проходили мимо. Один из таких людей попытался дать экс-премьеру пощечину, но телохранители повалили молодого человека на землю и не дали этого сделать.

По данным СМИ, это был 19-летний парень. Он был задержан по обвинению в насилии против человека на
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