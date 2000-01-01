21.01 04:21 MIGnews.com

Франция предостерегает Трампа от односторонних действий

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Министр финансов Франции предостерег 45-го президента США Дональда Трампа от принятия односторонних мер по урегулированию финансового сектора США, подчеркивая необходимость международной координации.В интервью Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе, министр финансов Мишель Сапен сказал, что правила, согласованные между странами G20 по ликвидации последствий мирового финансового кризиса, имеют жизненно важное значение для предотвращения будущих потрясений и не могут быть отменены одним членом."Каждое правительство, очевидно, свободно иметь фискальную и корпоративную политику", - сказал Сапен."Но по вопросам финансового регулирования, существует международное сотрудничество", - отметил министр.