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flickr21.01 04:21   MIGnews.com

Франция предостерегает Трампа от односторонних действий

Министр финансов Франции предостерег 45-го президента США Дональда Трампа от принятия односторонних мер по урегулированию финансового сектора США, подчеркивая необходимость международной координации.

В интервью Reuters на Всемирном экономическом форуме в Давосе, министр финансов Мишель Сапен сказал, что правила, согласованные между странами G20 по ликвидации последствий мирового финансового кризиса, имеют жизненно важное значение для предотвращения будущих потрясений и не могут быть отменены одним членом.

"Каждое правительство, очевидно, свободно иметь фискальную и корпоративную политику", - сказал Сапен.

"Но по вопросам финансового регулирования, существует международное сотрудничество", - отметил министр.
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