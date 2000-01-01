21.01 05:28 MIGnews.com

Германия готовится "к тряске" после инаугурации Трампа

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Германии потребуется новая экономическая стратегия, направленная в сторону Азии в свете того, что новая администрация США намерена начать торговую войну с Китаем, как заявил вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль заявил в пятницу, 20 января, спустя несколько часов после того, как президент Дональд Трамп был приведен к присяге."То, что мы услышали сегодня, имело высокие националистические оттенки. Я думаю, мы должны подготовиться к тряске", - сказал Габриэль в интервью ZDF в первой официальной немецкой реакции на инаугурацию Трампа.Он добавил, что Трамп "был чрезвычайно серьезным" в своей инаугурационной речи, что означало, что он будет следовать своему обещанию о торговле и других проблемах, связанных с этой политикой.Европа и Германия должны стоять вместе, "чтобы защитить наши интересы", отметил Габриэль.Соединенные Штаты являются крупнейшим торговым партнером Германии, и Трамп предупредил, что его администрация введет налог в 35% на автомобили, которые немецкий автопроизводитель BMW планирует построить на новом заводе в Мексике и экспортировать на американский рынок.