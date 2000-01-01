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flickr 21.01 07:15   MIGnews.com

Папа Римский призвал Трампа чтить "этические ценности"

Папа Римский Франциск призвал президента США Дональда Трампа руководствоваться этическими ценностями и тем, что он пообещал делать во время инаугурации в пятницу, 20 января, заявив, что он должен заботиться о бедных и отверженных во время своего пребывания в должности.

"Я молюсь, чтобы во время Ваших решений Вы будете руководствоваться богатыми духовными и этическими ценностями, которые сформировали историю американского народа и приверженностью вашей страны к улучшению человеческого достоинства и свободы во всем мире", - сказал Папа Римский Франциск в сообщении, адресованному Дональду Трампу спустя минуты после его инаугурации.

"Под вашим руководством позвольте процветанию Америки по-прежнему измеряется прежде всего в ее заботе о бедных, отверженных и тех, кто нуждается ...", - подчеркнул Папа Римский.
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