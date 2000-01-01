Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






20.01 21:22   MIGnews.com

США намерены разработать "современные" системы ПРО

Администрация 45-го президента США Дональда Трампа намерена разработать "современные" системы ПРО для защиты от атак со стороны Ирана и Северной Кореи. Об этом Белый дом заявил в политической позиции, размещенной на собственном веб-сайте в пятницу, 20 января.

В заявлении, размещенном на сайте Белого дома в течение нескольких минут инаугурации Дональда Трампа, не представлена подробная информацию о том, будет ли эта система отличается от тех, которые уже в стадии разработки, о ее стоимости или каким образом она будет оплачена.

Ранее министр обороны США Эш Картер заявил, что возможности по созданию ядерного оружия Северной Кореи и программы противоракетной обороны государства представляют собой "серьезную угрозу" для Соединенных Штатов

Северная Корея проводила испытания баллистических ракет с беспрецедентной скоростью в течение 2016 года, хотя некоторые эксперты говорят, что МБР, оснащенная ядерной боеголовкой, способна достичь территории Соединенных Штатов.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:55
Более 90 противников Трампа арестованы в Вашингтоне
20:49
ВВС США убили более 100 боевиков "Аль-Каиды" в Сирии
20:21
РФ и Сирия подписали соглашение о военно-морской базе Тартус
19:52
Инаугурационная речь 45-го президента США Дональда Трампа
19:20
Дональд Трамп вступил в должность президента США
19:10
Президент Трамп: "Люди мира, спасибо!"
18:59
Полиция использовала газ против противников Трампа
18:45
Трамп готовится выступить с речью
18:30
Трамп нарушит 150-летнюю традицию Белого дома
18:25
Экс-президент Картер прибыл на церемонию инаугурации Трампа
18:17
На церемонию инаугурации Трампа прибыли Клинтон и Адельсон
18:15
Генсек НАТО: США останутся верны альянсу
18:02
Под завалами итальянского отеля нашли еще пятерых выживших
17:51
Мадонна нашла для себя позитив в инаугурации Трампа
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus