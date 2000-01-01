20.01 21:22 MIGnews.com

США намерены разработать "современные" системы ПРО

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Администрация 45-го президента США Дональда Трампа намерена разработать "современные" системы ПРО для защиты от атак со стороны Ирана и Северной Кореи. Об этом Белый дом заявил в политической позиции, размещенной на собственном веб-сайте в пятницу, 20 января.В заявлении, размещенном на сайте Белого дома в течение нескольких минут инаугурации Дональда Трампа, не представлена подробная информацию о том, будет ли эта система отличается от тех, которые уже в стадии разработки, о ее стоимости или каким образом она будет оплачена.Ранее министр обороны США Эш Картер заявил, что возможности по созданию ядерного оружия Северной Кореи и программы противоракетной обороны государства представляют собой "серьезную угрозу" для Соединенных ШтатовСеверная Корея проводила испытания баллистических ракет с беспрецедентной скоростью в течение 2016 года, хотя некоторые эксперты говорят, что МБР, оснащенная ядерной боеголовкой, способна достичь территории Соединенных Штатов.