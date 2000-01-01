20.01 19:52 MIGnews.com

Инаугурационная речь 45-го президента США Дональда Трампа

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45-й президент США Дональд Трамп поблагодарил экс-президентов Клинтона, Буша, Обаму, однако заявил, что сегодня в США передается власть не от одного президента другому, не от одной партии другой, "но мы передаем власть от Вашингтона - людям"."Слишком долго небольшая группка получала доходы, а народ не получал ни доли от прибыли, политики жили в роскоши, а заводы закрывались, рабочие места сокращались, правительство защищало себя, а не народ. И 20 января войдет в историю тем, что власть вновь передается народу. Вы вышли на улицу, и вы стали частью движения, беспрецедентного. И в центре этого - убеждение о том, что страна существует, чтобы служить народу - безопасные районы, школы.Мы предоставляли деньги чужим армиям, а нашей не хватало. Мы тратили триллионы за рубежом, а американская инфраструктура пришла в упадок. Мы обогащали чужие страны, а богатство нашей страны исчезло. Заводы закрывались, и никто не думал о миллионах рабочих, о богатстве рабочего класса, распределив его по другим странам. Теперь мы будем смотреть только в будущее!На первом плане будут стоять только американские интересы: торговля, инвестиции, защита границ с другими странами, которые крадут наших компании, продукты и лишают нас рабочих мест. Благодаря этому мы сможем получить то благополучие. Я буду защищать вас до последнего вздоха и я вас не подведу! Мы вернем нашу мечту, восстановим Америку с помощью американских рабочих. Мы будем следовать двум правилам - делайте продукцию в США и берите на работу американцев. Мы не будем пытаться навязывать свой образ жизни кому-то другому. Мы будем выступать примером, за которым последуют, мы объединим усилия против исламского радикализма и искореним его!Народ должен жить в единении, говорить о своих противоречиях, но мы должны быть солидарны. Когда Америка едина, ее не остановить! Нас будут защищать наши военнослужащие, наши правоохранители. Но главное - нас хранит Господь!Время пустых разговоров прошло. Пришло время действовать. Не позволяйте никому сказать, что это невозможно. Если американцы объединятся в один кулак, их никто не остановит. Мы готовы освободить Землю от бедности, болезней, использовать энергетику будущего и мы сможем гордиться. Неважно, какие мы - черные, красные, белые, в нас течет красная кровь патриотов! Мы живем под тем самым американским флагом, который развевается сейчас над нами!Мы сделаем Америку великой! Храни Господь вас и Америку! Спасибо!".