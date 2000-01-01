20.01 19:20 MIGnews.com

Дональд Трамп вступил в должность президента США

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Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.“Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов”, — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.Первая — это книга, положа руку на которую приносил присягу 16-й Авраам Линкольн. Вторая — личная Библия Трампа, которую в 1955 году подарила ему его мать в честь окончания им воскресной школы.Кроме того, в своей речи президент Трамп поблагодарил своего предшественника Барака Обаму и подчеркнул, что на этой церемонии не просто передается власть от одного президента другому или от одной партии другой, но на этой церемонии власть переходит от Вашингтона к простым американцам.Прямую трансляцию инаугурации 45-го президента США ведут ведущие американские телеканалы NBC, CBS и C-SPAN и британский SkyNews. Телеканал USA Today даже демонстрирует 3D-видео на своем канале в YouTube. Прямое включения ведет и телеканал “Россия 24”.Председатель инаугурационного комитета сенатор Рой Блант, открывший торжественную церемонию, отметил, что текст присяги, которую произнес Трамп, в точности соответствует тому тексту, который в 1789 году произносил первый президент США Джордж Вашингтон.После принятия присяги Трамп произнесет первую речь в качестве президента США, которую он уже самостоятельно написал, отказавшись от услуг спичрайтеров. При написании он ориентировался на инаугурационные речи Рональда Рейгана и Джона Кеннеди.Инаугурационные мероприятия начались в США вчера, 19 января, когда Трамп и избранный вице-президент Майк Пенс возложили венки на военном кладбище в Арлингтоне (штат Вирджиния). После этого возле Мемориала Линкольна в центре Вашингтона прошел приветственный концерт MakeAmericaGreatAgain! (“Сделаем Америку снова великой”!), в котором принимают участие музыканты Тоби Кит, Ли Гринвуд, группы 3 DoorsDown, TheFrontmenofCountry и DJ RaviDrums.Выступать на этом концерте отказались Элтон Джон, АндреаБочелли, ИдинаМензел, Дженнифер Холлидей и рок-группа KISS. Комментируя трудности с приглашением музыкантов, глава инаугурационного комитета заявлял, что во время церемонии Трампа не будут окружать знаменитости, поскольку («величайшая знаменитость в мире») и так будет на сцене.Добавим, что траты на инаугурацию оценили в $200 млн, что заметно больше стоимости прошлой церемонии. Помимо обещания самого Трампа устроить “грандиозное шоу”, немалые средства пошли на усиление мер безопасности: протестное движение против избранного президента пока не утихает и в народе.Прямая трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа размещена ниже.