20.01 19:10 MIGnews.com

Президент Трамп: "Люди мира, спасибо!"

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Дональд Трамп принял присягу в качестве 45-го президента Соединенных Штатов в пятницу, 20 января."Люди мира, спасибо!", - начал свою речь Дональд Трамп."Вместе мы будем определять ход Америки и мира на протяжении многих лет в будущем", - продолжил президент."Мы, граждане Америки, теперь соединились в большом национальном усилии восстановить нашу страну и исполнить наше обещание для всего нашего народа", - сказал Трамп.