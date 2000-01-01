20.01 19:10 MIGnews.com
Президент Трамп: "Люди мира, спасибо!"
Дональд Трамп принял присягу в качестве 45-го президента Соединенных Штатов в пятницу, 20 января.
"Люди мира, спасибо!", - начал свою речь Дональд Трамп.
"Вместе мы будем определять ход Америки и мира на протяжении многих лет в будущем", - продолжил президент.
"Мы, граждане Америки, теперь соединились в большом национальном усилии восстановить нашу страну и исполнить наше обещание для всего нашего народа", - сказал Трамп.
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