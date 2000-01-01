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YouTube 20.01 18:32   MIGnews.com

Дональд Трамп принял присягу, став 45-м президентом США

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скоро примет присягу, став 45-м президентом США.

В то время как кортеж спустился вниз по Пэн авеню, толпа людей заполонила улицы, когда Трамп подъехал к Капитолию.

Группа протестующих с плакатами освистала кортеж новоизбранного президента, когда тот проезжал мимо.

Дональд Трамп позже принесет клятву в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, принимая власть над разделенной страной после жестокой кампании и направив страну на новый, неопределенный путь у себя дома и за рубежом.

Инаугурация президента привлечет около 900000 человек, в том числе протестующих, где Трамп и его вице-президент, Майк Пенс, присягнут в полдень за пределами куполообразного Капитолия США. Присягу примет главный судья США Джон Робертс.

Прямая трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа размещена ниже.


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