20.01 18:32 MIGnews.com

Дональд Трамп принял присягу, став 45-м президентом США

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп скоро примет присягу, став 45-м президентом США.В то время как кортеж спустился вниз по Пэн авеню, толпа людей заполонила улицы, когда Трамп подъехал к Капитолию.Группа протестующих с плакатами освистала кортеж новоизбранного президента, когда тот проезжал мимо.Дональд Трамп позже принесет клятву в качестве 45-го президента Соединенных Штатов, принимая власть над разделенной страной после жестокой кампании и направив страну на новый, неопределенный путь у себя дома и за рубежом.Инаугурация президента привлечет около 900000 человек, в том числе протестующих, где Трамп и его вице-президент, Майк Пенс, присягнут в полдень за пределами куполообразного Капитолия США. Присягу примет главный судья США Джон Робертс.Прямая трансляция церемонии инаугурации Дональда Трампа размещена ниже.